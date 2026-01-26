Уиндзор: Алонсо может выиграть не только гонку, но и титул в 2026 году

Бывший менеджер команд Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о перспективах двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в 2026 году.

«На мой взгляд, Алонсо может выиграть не только гонку, но и чемпионат. И победу Фернандо в гонке принесёт не удача или ошибки соперников. Он выиграет, потому что у него будет хороший болид, а сам он по-прежнему очень быстр, так что говорить о завершении карьеры вряд ли приходится.

У него есть Ньюи, двигатели «Хонды», талант, огромные вложения. Если он н выиграет хотя бы одну гонку. я буду удивлён. Уверен, что он сможет победить. Если бы мне пришлось ставить на неочевидного кандидата в борьбе за титул, то я выбрал бы именно Фернандо Алонсо», – приводит слова Уиндзора FormulaPassion.