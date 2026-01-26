Скидки
Фонд ФИА, возглавляемый бен Сулайемом, попал под расследование в Великобритании

Комментарии

Органы по надзору за благотворительными организациями в Англии и Уэльсе начали расследование в отношении фонда ФИА Foundation, занимающегося вопросами безопасности дорожного движения. Об этом сообщает BBC.

Как информирует источник, комиссия выдала приказ, запрещающий фонду ФИА и его попечителям «совершать определённые сделки без предварительного письменного одобрения надзорного органа».

При этом комиссия уведомила фонд, что данное взаимодействие с регулирующими органами не является заключением о каких-либо нарушениях.

Согласно законодательству Великобритании, благотворительная организация должна действовать независимо и исключительно в целях достижения своих благотворительных целей, а не контролироваться внешними организациями или заинтересованными сторонами. Именно это и стало причиной проверки, поскольку фонд возглавляет президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

Всего 9 из 12 попечителей фонда занимают должности в ФИА.

