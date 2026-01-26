Скидки
Уиндзор: у «Макларена» меньше шансов повторить свой успех в 2026 году

Известный обозреватель Питер Уиндзор высказался о борьбе за титул в 2026 году.

«У Расселла хорошие шансы на титул в 2026 году. Конечно, для этого необходимо, чтобы у заводской команды «Мерседеса» была хорошая машина с хорошим мотором, и я вполне уверен в этом. Кими Антонелли, вероятно, одержит свою первую победу в гонке.

Расселл и Алонсо — претенденты на титул. Думаю, что у «Макларена» меньше шансов повторить успех в 2026-м. Команда точно будет побеждать в гонках, но, думаю, у Пиастри может появиться небольшое преимущество над Норрисом в этом году. Не только потому, что Ландо уже победил. Кто-то может сказать, что он станет более раскрепощённым и будет только сильнее, однако в то же время это может лишить его боевого настроя. Сложно сказать», — приводит слова Уиндзора FormulaPassion.

