В «Астон Мартин» назвали день, когда надеются присоединиться к тестам в Барселоне

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» сообщила, что намеревается принять участие в заключительных двух днях первых закрытых тестов сезона-2026 в Барселоне.

«Автомобиль AMR26 появится в Барселоне для прохождения этого шейкдауна позднее. Наши намерения в том, чтобы участвовать в тестах в четверг и пятницу», — гласит сообщение команды на странице в социальных сетях.

Тесты будут проходить с понедельника по пятницу. На трек допускаются только сотрудники команд и ограниченный персонал для проведения съёмки официального контента, который Формула-1 будет распространять через СМИ. «Уильямс» ранее объявил, что пропустит заезды из-за задержек в программе FW48.

«Астон Мартин» может появиться на тестах в Барселоне на 4-й из 5 дней — Motorsport Italia
