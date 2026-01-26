Новичок «Ред Булл» Хаджар стал лучшим в первый день предсезонных тестов Ф-1 в Барселоне

В Барселоне завершился первый день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1 2026 года. Лучшее время сессии показал французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар.

Второе время осталось за пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, третьим стал Франко Колапинто из «Альпин».

Всего в первом тестовом дне приняли участие семь команд. «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» заранее отказались от работы в первый день тестов, тогда как «Уильямс» пропускает всю тестовую неделю в Барселоне.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.