Боттас подвёл итоги первого тестового дня в Барселоне

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас высказался о первом тестовом дне Формулы-1 на автодроме в Барселоне.

«Здорово вернуться, и к тому же с этой совершенно новой командой в этом виде спорта это действительно уникальная ситуация. Мне очень понравилось снова оказаться на трассе, это был мой первый опыт за рулём этой машины, так что просто здорово снова быть здесь.

Конечно, что касается производительности, я пока ничего не скажу, но главное, что мы провели несколько заездов. В конце у нас получилось провести длинную серию, так что это первые шаги по отладке и улучшению работы всего.

Было холодно. Ранним утром было довольно сложно заставить шины работать. Но по мере повышения температуры ситуация немного улучшилась, хотя в течение дня у нас были некоторые проблемы. Как я уже сказал, это отладка, поэтому мы здесь, и, похоже, у каждой команды были какие-то проблемы

Для «Феррари» это первый полноценный день заездов с их силовой установкой, поэтому, естественно, есть чему поучиться, многое ещё предстоит узнать и многое улучшить, однако это довольно сложная задача для каждой команды. Сейчас приоритетная задача — проезжать больше кругов каждый день. Нам нужно как следует потренироваться, накатать километраж и убедиться, что мы сможем подготовить надёжный болид к первой гонке», — приводит слова Боттаса GPBlog.