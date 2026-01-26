В «Хаасе» оценили первый день тестов в Барселоне

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал итоги первого тестового дня Формулы-1 в Барселоне.

«Сейчас, когда мы участвуем в гонках, мы обнаруживаем проблемы, которые нужно решать на каждом круге, в каждом заезде. Но для этого мы здесь, верно? По крайней мере, мы работаем, а это значит, что мы собираем данные, выявляем проблемы, которые необходимо решить. Конечно, мы только начали, но я очень, очень доволен тем, как мы стартовали», — приводит слова Аяо Комацу ESPN.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.