Окон поделился впечатлениями от первых тестов машины 2026 года

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался об итогах первого дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме в Барселоне.

«Насыщенный день! Много кругов, и мы выполнили всю программу дня. Очень горжусь командой за их упорную работу этой зимой, благодаря которой они достигли этого результата 🙏🏼 Здорово снова быть на трассе за рулём. Очень скучал по этому!» — написал Эстебан Окон на своей странице в социальных сетях.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.