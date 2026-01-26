Окон поделился впечатлениями от первых тестов машины 2026 года

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался об итогах первого дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме в Барселоне.
«Насыщенный день! Много кругов, и мы выполнили всю программу дня. Очень горжусь командой за их упорную работу этой зимой, благодаря которой они достигли этого результата 🙏🏼 Здорово снова быть на трассе за рулём. Очень скучал по этому!» — написал Эстебан Окон на своей странице в социальных сетях.
Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый
1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.
3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.
5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.
7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.
9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.