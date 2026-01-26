«Ауди» показала рендеры своего болида на сезон-2026

Команда Формулы-1 «Ауди» показала качественные рендеры своего автомобиля на сезон-2026. Фотографии были опубликованы на официальном сайте «Ауди».

Напомним, пилотами команды в новом сезоне будут немецкий пилот Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето.

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Фото: Пресс-служба «Ауди»

График оставшихся презентаций команд Формулы-1:

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.