Антонелли рассказал о задачах «Мерседеса» на тесты в Барселоне

Антонелли рассказал о задачах «Мерседеса» на тесты в Барселоне
Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о первом тестовом дне за рулём болида 2026 года.

«Было приятно снова оказаться за рулём сегодня утром, и, что ещё важнее, у нас прошёл продуктивный первый день здесь, в Барселоне. Нам предстоит многому научиться на этих новых машинах, поэтому важно накатать как можно больше кругов и расширить свои знания. Команда в Брэкли и Бриксворте проделала отличную работу, чтобы привести нас к этому результату, разработав и построив автомобиль, который смог проехать более 150 кругов в свой первый полноценный день заездов.

Однако пока ещё рано делать выводы. В ближайшие дни мы обнаружим вещи, которые можно улучшить, но в этом и заключается смысл тестов. На данный момент в целом всё работает хорошо, и мы будем стремиться развить этот успех в течение следующих двух дней заездов, которые нам будут разрешены здесь, в Барселоне», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

