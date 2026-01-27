Скидки
Лоусон доволен работой двигателя «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о первом дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Главное — это надёжность, и мы проехали приличное количество кругов. Единственные проблемы, которые у нас сегодня возникли, на самом деле были только мерами предосторожности. Что касается силовой установки, то пока всё очень, очень хорошо, но, отметим, трудно понять, где мы находимся относительно всех остальных», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.
3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.
5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.
7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.
9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.

