Бортолето высказался о проблемах «Ауди» в первый день предсезонных тестов

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето высказался о первом дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Мы обнаружили пару проблем, из-за которых, к сожалению, наш день закончился досрочно. Подобное было вполне ожидаемо. В целях предосторожности мы приняли решение не выезжать до тех пор, пока полностью не разберёмся в ситуации», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.