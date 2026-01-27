В «Ауди» сохраняют оптимизм, несмотря на проблемы в первый день предсезонных тестов

Представитель «Ауди» высказался о первом дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне и о проблемах, с которыми столкнулась команда.

«Мы обнаружили проблему и решили остановить машину на трассе в качестве меры предосторожности. Мы выявили проблему и устраним её до конца недели», — приводит слова представителя команды Motorsport.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.