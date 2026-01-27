Скидки
В Испании назвали причину задержки ожидаемого дебюта «Астон Мартин» на тестах в Барселоне

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» прибудет на трассу в Барселоне (Испания) в среду утром, 28 января. В этот же день механики завершат сборку ключевых компонентов болида. Об этом информирует испанский портал Virutas de Goma в социальных сетях. По сведениям источника, машина, как ожидается, появится на трассе уже в четверг, 29 января.

Сообщается, что легендарный конструктор Эдриан Ньюи до последнего момента работал над разработкой некоторых деталей и внёс в них изменения после того, как увидел потенциал для улучшений.

Тесты в Барселоне будут проходить с понедельника по пятницу.

