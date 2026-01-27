Боттас — о Пиастри: иногда этот спорт бывает несправедлив

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился мнением о спаде в результатах гонщика «Макларена» Оскара Пиастри во второй половине сезона-2025 Формулы-1. Боттас отметил, что автоспорт далеко не всегда бывает справедливым, однако выразил уверенность, что австралиец извлечёт необходимые уроки.

«Сложно что-то утверждать, когда не находишься внутри команды и не знаешь, что происходит за кулисами. Иногда этот спорт бывает несправедлив, и это просто нужно принять. Считаю, что у Оскара был отличный сезон, но его первая половина определённо получилась сильнее второй. Он провёл в этом спорте всего несколько лет и уже сейчас показывает настолько высокий уровень. Это впечатляет. У него впереди большое будущее и множество возможностей. Так что, если у него и случился небольшой спад, я уверен, что он сделал из этого выводы и чему-то научился», — сказал Боттас на канале 10 News в YouTube.

Материалы по теме Уиндзор: у «Макларена» меньше шансов повторить свой успех в 2026 году

Главные новости дня: