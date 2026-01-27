Джордж Расселл оценил новые болиды Формулы-1 после первого дня тестов в Барселоне

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от новых болидов Формулы-1 после первого дня тестов в Барселоне (Испания). Британец отметил, что машины выглядят эффектно и доставляют удовольствие от пилотирования, а также выразил уверенность, что болельщиков ждёт много интересного с введением нового технического регламента.

«Здорово снова вернуться на трассу и сесть за руль болида Формулы-1. Машины выглядят очень круто, и это позитивный момент для нашего спорта. Для нас, пилотов, они довольно сильно отличаются, но, как только привыкаешь и начинаешь понимать их особенности, управление становится интуитивно понятным. За рулём приятно находиться, и, думаю, болельщиков ждёт много интересного с этими новыми правилами», — приводит слова Расселла Gulf News.

Главные новости дня: