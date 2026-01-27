Скидки
Во втором дне зимних тестов в Барселоне принимают участие только «Ред Булл» и «Феррари»

Во втором дне зимних тестов в Барселоне принимают участие только «Ред Булл» и «Феррари»
Только две команды Формулы-1 принимают участие во втором дне предсезонных тестов в Барселоне (Испания) — «Ред Булл» и «Феррари».

Действующий обладатель Кубка конструкторов «Макларен» занимается подготовкой машины и ещё не принял решение. Остальные из присутствующих команд решили пропустить день из-за дождевого прогноза погоды.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.
3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.
5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.
7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.
9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.

