Во втором дне зимних тестов в Барселоне принимают участие только «Ред Булл» и «Феррари»

Только две команды Формулы-1 принимают участие во втором дне предсезонных тестов в Барселоне (Испания) — «Ред Булл» и «Феррари».

Действующий обладатель Кубка конструкторов «Макларен» занимается подготовкой машины и ещё не принял решение. Остальные из присутствующих команд решили пропустить день из-за дождевого прогноза погоды.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.