Новичок «Ред Булл» Хаджар указал, что его удивило после первого дня тестов в Барселоне

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги первого дня предсезонных тестов команд в Барселоне (Испания). Пилот отметил продуктивный день и был удивлён тем, сколько кругов удалось пройти на новом моторе команды.

В общей сложности спортсмен проехал 107 кругов, став самым быстрым с результатом 1:18.159. Макс Ферстаппен в понедельник за руль не садился.

«День был довольно продуктивным. Удивительно, но нам удалось пройти гораздо больше кругов, чем ожидалось. Всё прошло достаточно гладко. Были лишь незначительные проблемы, так что это впечатляет, учитывая, что это был наш первый день с собственным мотором», — приводит слова Хаджара Autosport.

