В России построили минивэн в стиле Tesla Cybertruck

Компания «Руссо-Балтъ» представила электрический минивэн из нержавеющей стали, выполненный в стиле нашумевшего пикапа Tesla Cybertruck. Электромобиль обладает характерным угловатым дизайном, сплошной полосой передних огней, а также схожими с американским пикапом колёсными арками.

Электрический минивэн от «Руссо-Балтъ» Фото: russobalt.ru

Мощность двигателя минивэна от «Руссо-Балтъ» составляет 200 л. с., запас хода машины — 400 км. Также сообщается, что при использовании быстрой зарядки DC восполнить заряд энергии можно за час, а специально разработанная система термоконтроля батареи и салона позволяет использовать машину при температурах от -45 °C до +45 °C. Грузоподъёмность автомобиля — 1000 кг.

Напомним, компания «Руссо-Балтъ» была основана в 1869 году и специализировалась на изготовлении железнодорожных заводов, свой первый автомобиль выпустила в 1909-м, а в 1919-м прекратила свою работу. «Руссо-Балтъ», представивший новый минивэн, это новообразованная пермская компания.