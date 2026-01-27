Джордж Расселл назвал две команды Ф-1, впечатлившие его на тестах в Барселоне

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл назвал две команды, впечатлившие его на проходящих в Барселоне (Испания) предсезонных тестах.

«Мы довольны нашим днём, но меня впечатлили и другие команды. Силовая установка «Ред Булл» проехала много кругов, что, учитывая то, что это их первый двигатель, говорит об их хорошей работе.

«Хаас» проехал примерно столько же, сколько и мы, силовая установка «Феррари» также набрала мили. Всё не так, как было в 2014 году. Спорт сильно развился с тех пор, уровень очень высок во всех аспектах», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

