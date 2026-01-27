Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл назвал две команды Ф-1, впечатлившие его на тестах в Барселоне

Джордж Расселл назвал две команды Ф-1, впечатлившие его на тестах в Барселоне
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл назвал две команды, впечатлившие его на проходящих в Барселоне (Испания) предсезонных тестах.

«Мы довольны нашим днём, но меня впечатлили и другие команды. Силовая установка «Ред Булл» проехала много кругов, что, учитывая то, что это их первый двигатель, говорит об их хорошей работе.

«Хаас» проехал примерно столько же, сколько и мы, силовая установка «Феррари» также набрала мили. Всё не так, как было в 2014 году. Спорт сильно развился с тех пор, уровень очень высок во всех аспектах», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

Материалы по теме
Антонелли рассказал о задачах «Мерседеса» на тесты в Барселоне

Первые тесты болида «Мерседеса» 2026 года

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android