Новый болид «Уильямса» прошёл краш-тесты — Autoracer

Новый болид команды Формулы-1 «Уильямс» FW-48 прошёл обязательные краш-тесты Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, изначально британский коллектив не прошёл краш-тесты, из-за чего не смог завершить сборку машину в срок и привезти её на первые предсезонные испытания, которые в настоящий момент проходят в Барселоне (Испания).

Для прохождения краш-тестов «Уильямсу» пришлось усилить шасси, что увеличило вес болида. Точная цифра не сообщается, однако в паддоке прошёл слух, что допустимый лимит превышен более чем на 10 кг.

