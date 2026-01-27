Гасли ответил на критику за фото на лыжах в «красной куртке Михаэля Шумахера»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли ответил на критику в социальных сетях после того, как опубликовал фото с катания на лыжах в винтажной красной куртке «Феррари» эпохи Михаэля Шумахера. Пост был опубликован в день рождения прославленного немецкого гонщика 3 января. Француз подчеркнул, что не хотел никого обидеть и уважает легенду Формулы-1.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

«Я большой фанат Михаэля. Всегда его уважал и открыто говорил, что он был одним из моих кумиров в детстве. Это была одна из его оригинальных курток. Я люблю кататься на лыжах, делаю это с детства. Для меня это способ освежить голову.

Понимаю реакцию людей, но никогда не имел намерения проявить неуважение. К сожалению, это часть нашей жизни. Я всегда демонстрировал уважительное отношение. Михаэль был и остаётся одним из моих примеров для подражания. В моих действиях не было злого умысла», — приводит слова Гасли GranPprix.

Шумахер получил тяжёлую травму во время катания на лыжах и уже более 12 лет не появляется на публике.

Чемпионские автомобили Шумахера: