«Феррари» показала фото Леклера за рулём SF-26 на предсезонных тестах в Барселоне

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась фотографиями пилота Шарля Леклера за рулём автомобиля SF-26 на предсезонных тестах в Барселоне (Испания). Снимки были опубликованы на странице гоночного коллектива в социальных сетях.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, тесты в Барселоне начались вчера, 26 января, и будут проходить до пятницы. На трек допускаются только сотрудники команд и ограниченный персонал для проведения съёмки официального контента, который Формула-1 будет распространять через СМИ. «Уильямс» ранее объявил, что пропустит заезды из-за задержек в программе FW48.

Недавно стала известна причина задержки ожидаемого дебюта «Астон Мартин» на барселонских тестах.

