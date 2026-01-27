Скидки
«Макларен» не примет участия во втором дне зимних тестов в Барселоне – Motorsport

Действующий обладатель Кубка конструкторов команда Формулы-1 «Макларен» не примет участия во втором дне предсезонных тестов, проходящих в Барселоне (Испания), сообщает издание Motorsport.

По информации ресурса, британский коллектив перенёс работу на среду, четверг и пятницу. Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис проведёт полный день на трассе, как и его напарник австралиец Оскар Пиастри. Оставшийся день будет поделён.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.
3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.
5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.
7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.
9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.

Уиндзор: у «Макларена» меньше шансов повторить свой успех в 2026 году
