«Макларен» не примет участия во втором дне зимних тестов в Барселоне – Motorsport

Действующий обладатель Кубка конструкторов команда Формулы-1 «Макларен» не примет участия во втором дне предсезонных тестов, проходящих в Барселоне (Испания), сообщает издание Motorsport.

По информации ресурса, британский коллектив перенёс работу на среду, четверг и пятницу. Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис проведёт полный день на трассе, как и его напарник австралиец Оскар Пиастри. Оставшийся день будет поделён.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. День первый

1. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:18.159.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.696.

3. Франко Колапинто («Альпин») — 1:20.189.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:20.700.

5. Эстебан Окон («Хаас») — 1:21.301.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.513.

7. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:24.651.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:25.296.

9. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:25.974.