«Немыслимо». Босс «Кадиллака» раскрыл, сколько тысяч заявок пришло на 595 вакансий команды

Комментарии

Руководитель команды «Кадиллак» в Формуле-1 Грэм Лоудон сообщил, что перед дебютным сезоном коллектив получил более 143 тысяч заявок на трудоустройство.

По словам Лоудона, команда объявила о 595 вакансиях, на которые откликнулись 143 265 человек. В шорт-лист вошли 9051 кандидат, собеседования прошли более 6500, а к концу 2025 года «Кадиллак» нанял 520 сотрудников, лишь немного не дотянув до целевого показателя в 525 человек.

«Мы разместили объявления о 595 вакансиях и получили 143 265 заявок. Это невероятно, абсолютно немыслимо. В шорт-лист попали 9051 человек, мы провели собеседования с более чем 6500 кандидатами и к 31 декабря наняли 520 сотрудников. Это колоссальная задача, с которой другим командам Формулы-1 сталкиваться не приходится», — приводит слова Лоудона The Athletic.

Лоудон добавил, что команде пришлось строить всё с нуля, при этом до официального одобрения она не имела права использовать термин «Формула-1» в объявлениях и публиковала вакансии под формулировкой «автоспорт высшего уровня».

Напомним, «Кадиллак», поддерживаемый концерном General Motors, дебютирует в Формуле-1 в сезоне-2026. Пилотами коллектива станут Серхио Перес и Валттери Боттас.

Руководитель «Кадиллака»: первая задача — заслужить уважение других команд

Первый выезд «Кадиллака» на трассу в Формуле-1:

Комментарии
