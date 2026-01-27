Скидки
Экс-пилот Ф-1: странно, что новый гоночный инженер Хэмилтона до сих пор не назван

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Иван Капелли считает, что «Феррари» затягивает с объявлением нового гоночного инженера семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«Я верю, что «Феррари» способна к конкуренции. Я ожидаю, что они будут конкурировать с лучшими. Как по мне, Льюис по-прежнему готов рисковать. У него был плохой год, и он это знает. Он жаждет отыграться. Не представляю, что он плохо завершит карьеру. Однако я нахожу странным, что его гоночный инженер, сменяющий Риккардо Адами, до сих пор не назван. Возможно, это вопрос часов, однако некоторые вещи нужно объявлять заранее», — приводит слова Капелли Sky Sports Italia.

