Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Общались несколько раз». Пётр Алёшин раскрыл, как вёл себя Михаэль Шумахер при встречах

«Общались несколько раз». Пётр Алёшин раскрыл, как вёл себя Михаэль Шумахер при встречах
Комментарии

Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин поделился воспоминаниями личных бесед с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. Ранее в СМИ сообщалось, что именитый немецкий спортсмен больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала.

«Ну что, ребята, — держим пальцы за Шумахера? СМИ сообщают об улучшении состояния — дай бог! Мы несколько раз общались с ним, когда Мик ездил в старшем картинге, обсуждали варианты младших формульных серий для картингистов. Михаэль смотрел на ситуацию с юмором и здоровым прагматизмом – он точно не был «сумасшедшим папой». Его фразу «Здесь все в той или иной степени с приветом» я взял себе на вооружение. И, несмотря на свою абсолютную мегазвёздность, он совсем не звёздный в общении, не гнушался и гайки покрутить сыну. В общем, давайте вместе пожелаем этому действительно великому спортсмену восстановления!» — написал Алёшин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью
Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью

Хилл посетил место знаменитой аварии с Шумахером в Аделаиде:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android