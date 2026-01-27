«Общались несколько раз». Пётр Алёшин раскрыл, как вёл себя Михаэль Шумахер при встречах

Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин поделился воспоминаниями личных бесед с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. Ранее в СМИ сообщалось, что именитый немецкий спортсмен больше не прикован к постели и может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала.

«Ну что, ребята, — держим пальцы за Шумахера? СМИ сообщают об улучшении состояния — дай бог! Мы несколько раз общались с ним, когда Мик ездил в старшем картинге, обсуждали варианты младших формульных серий для картингистов. Михаэль смотрел на ситуацию с юмором и здоровым прагматизмом – он точно не был «сумасшедшим папой». Его фразу «Здесь все в той или иной степени с приветом» я взял себе на вооружение. И, несмотря на свою абсолютную мегазвёздность, он совсем не звёздный в общении, не гнушался и гайки покрутить сыну. В общем, давайте вместе пожелаем этому действительно великому спортсмену восстановления!» — написал Алёшин в своём телеграм-канале.

