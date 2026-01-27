«Макларен» может пропустить и третий день тестов Формулы-1 в Барселоне — RacingNews365

Команда Формулы-1 «Макларен» может не появиться на трассе в Барселоне в рамках предсезонных тестов и на третий день, о чём сообщили в издании RacignNews365.

«Во вторник ненастная погода, из-за которой дождь обрушился на трассу в середине утра и продолжался до полудня, привела к тому, что «Макларен »продолжил скрывать информацию о своём MCL40. В связи с тем, что на среду снова прогнозируется дождь, в команде ведутся обсуждения, будет ли их болид наконец участвовать в тестах или придётся ждать лучшей погоды в четверг и пятницу», — говорится в статье.

Во второй день заездов в Барселоне на трассу выехали только две команды — «Феррари» и «Ред Булл». Сами тесты закончатся в пятницу.