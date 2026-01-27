Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» может пропустить и третий день тестов Формулы-1 в Барселоне — RacingNews365

«Макларен» может пропустить и третий день тестов Формулы-1 в Барселоне — RacingNews365
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» может не появиться на трассе в Барселоне в рамках предсезонных тестов и на третий день, о чём сообщили в издании RacignNews365.

«Во вторник ненастная погода, из-за которой дождь обрушился на трассу в середине утра и продолжался до полудня, привела к тому, что «Макларен »продолжил скрывать информацию о своём MCL40. В связи с тем, что на среду снова прогнозируется дождь, в команде ведутся обсуждения, будет ли их болид наконец участвовать в тестах или придётся ждать лучшей погоды в четверг и пятницу», — говорится в статье.

Во второй день заездов в Барселоне на трассу выехали только две команды — «Феррари» и «Ред Булл». Сами тесты закончатся в пятницу.

Материалы по теме
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Live
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android