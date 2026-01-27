Скидки
«Нужно умерить ожидания». Мекис — о «Ред Булл» в сезоне-2026 Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о сезоне-2026.

«Это то, что под силу только «Ред Булл». Это также означает, что нам нужно умерить ожидания в первой части сезона. Мы должны обеспечить работоспособность шасси и двигателя. После этого вы увидите, что мы начнём прогрессировать. По крайней мере, я на это надеюсь, но эта команда всегда доказывала это на протяжении многих лет.

Нужно смотреть на это так: масштаб этой задачи грандиозен. Разрабатывать собственный двигатель с нуля — это нельзя недооценивать. Повторюсь, если вы думаете, что мы сразу окажемся на том же уровне, что и производители, которые делают занимаются этим 90 лет, — этого не случится», — приводит слова Мекиса издание De Telegraaf.

