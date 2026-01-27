Скидки
Видео: Льюис Хэмилтон стал фотографом Шарля Леклера на медиадне «Феррари»

Видео: Льюис Хэмилтон стал фотографом Шарля Леклера на медиадне «Феррари»
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время медиадня «Феррари» выступил в роли фотографа для своего 28-летнего напарника из Монако Шарля Леклера.

Льюис, держа фотоаппарат в руках и делая снимки, руководил постановкой кадра, а один из ракурсов назвал «чертовски сексуальным».

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней. «Феррари» пропустила заезды в понедельник и выехала во вторник вместе с болидом «Ред Булл», которым управлял Макс Ферстаппен.

