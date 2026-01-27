«Надеюсь, этот год — наш». Леклер — об ожиданиях от сезона-2026 Ф-1 после дебюта на тестах

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», высказался после участия во втором дне предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Для итальянского коллектива это был первый выезд на трассу в рамках испытаний.

«Было приятно снова оказаться в машине. В совершенно новой машине, очень отличающейся от тех, на которых мы ездили до этого. Пока что главное — понять, всё ли работает правильно, и вроде бы да. Условия не лучшие, потому что с утра немного шёл дождь, но мы всё равно выполнили свою программу, поскольку нас вообще не интересует производительность. Мы больше сосредоточены на изучении всех новых систем в этой машине и проверке, всё ли работает как должно. Всё работало, так что это положительно. Затем мы медленно пройдём нашу программу.

Сейчас я нахожусь в предвкушении из-за того, что приготовили другие, и испытываю волнение от того, чтобы увидеть, где мы окажемся по сравнению с соперниками, когда начнём выжимать немного больше. Думаю, в этом году у каждой команды есть большой шанс сделать что-то новое и, возможно, получить большее преимущество, чем мы видели последние несколько лет.

Надеюсь, мы — та команда, которой удастся сделать разницу, однако, где бы мы ни стартовали, мы будем выжимать максимум, чтобы попытаться вернуть «Феррари» на вершину. Прошло уже несколько лет, так что надеюсь, этот год — наш», — приводит слова Леклера Sky Sports.