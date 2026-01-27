Скидки
«Астон Мартин» объявил список резервных гонщиков на сезон-2026

Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала заявление по поводу резервных пилотов на сезон-2026 Формулы-1.

Роль тест-пилота, гонщика на симуляторе и резервиста сохранит 33-летний бельгийский гонщик Стоффель Вандорн, а роль третьего пилота британского коллектива досталась 20-летнему британскому гонщику Джеку Кроуфорду.

Вандорн в 2026 году выступает за команду «Пежо» на их гиперкаре в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Кроуфорд на протяжении трёх сезонов выступал в Формуле-2, а в 2025-м в составе «ДАМС» стал вице-чемпионом, проиграв итальянцу Леонардо Форнароли («Инвикта») 36 очков. Где будет выступать американец в 2026-м — неизвестно.

