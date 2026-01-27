В PlanetF1 назвали времена Шарля Леклера во время второго дня тестов Ф-1 в Барселоне

Издание PlanetF1 опубликовало информацию по временам, которое показал 28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер («Феррари») во время второго дня предсезонных тестов в Барселоне.

По данным издания, после того как Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с утра вызвал красный флаг выездом в гравий, Леклер показал результат 1:20.8. Затем над испанской трассой пошёл дождь, и Шарль на дождевой резине показал лучшее время 1:46.0, после чего условия начали улучшаться, позволив ему улучшить результат до 1:37.501, а затем, по сообщениям, – до 1:32.0. Согласно неофициальным источникам, на которые ссылаются в PlanetF1 монегаск проехал 64 круга за утро, а Ферстаппен — 27.