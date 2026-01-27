Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В PlanetF1 назвали времена Шарля Леклера во время второго дня тестов Ф-1 в Барселоне

В PlanetF1 назвали времена Шарля Леклера во время второго дня тестов Ф-1 в Барселоне
Комментарии

Издание PlanetF1 опубликовало информацию по временам, которое показал 28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер («Феррари») во время второго дня предсезонных тестов в Барселоне.

По данным издания, после того как Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с утра вызвал красный флаг выездом в гравий, Леклер показал результат 1:20.8. Затем над испанской трассой пошёл дождь, и Шарль на дождевой резине показал лучшее время 1:46.0, после чего условия начали улучшаться, позволив ему улучшить результат до 1:37.501, а затем, по сообщениям, – до 1:32.0. Согласно неофициальным источникам, на которые ссылаются в PlanetF1 монегаск проехал 64 круга за утро, а Ферстаппен — 27.

Материалы по теме
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Live
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Материалы по теме
«Надеюсь, этот год — наш». Леклер — об ожиданиях от сезона-2026 Ф-1 после дебюта на тестах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android