Видео: Исак Хаджар разбил болид «Ред Булл» во время второго дня тестов Ф-1 в Барселоне

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», разбил болид австрийского коллектива RB22 во время второго дня предсезонных тестов в Барселоне.

Фото: Кадр из социальных сетей

Хаджар допустил ошибку в 14-м повороте, где и разбил свой болид, который маршалы накрыли брезентом и увезли на эвакуаторе в боксы австрийского коллектива.

Исак дебютировал в Формуле-1 в 2025 году в составе «Рейсинг Буллз». Прошлый сезон он закончил на 12-м месте в личном зачёте, набрав 51 очко. В 2024-м франко-алжирский пилот стал вице-чемпионом Формулы-2, закончив год со 192 очками на счету. Чемпионство завоевал нынешний гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето.

