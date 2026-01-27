Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист представил итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне

Журналист представил итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Комментарии

Испанский автоспортивный журналист Хесус Бальсейро опубликовал информацию в социальной сети Х с итогами второго дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме в Барселоне.

Результаты второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне (количество кругов):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:19.580 (27).
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:20.844 (64).
3. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:31.891 (51).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:32.872 (56).

Ферстаппен и Леклер принимали участие в утренних заездах, во время которых пошёл дождь. Макс также ошибся и выехал в гравий, вызвав красный флаг. Хаджар во время вечерних тестов разбил свой болид в 14-м повороте.

Материалы по теме
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Live
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Материалы по теме
Видео: Исак Хаджар разбил болид «Ред Булл» во время второго дня тестов Ф-1 в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android