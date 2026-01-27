Журналист представил итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне

Испанский автоспортивный журналист Хесус Бальсейро опубликовал информацию в социальной сети Х с итогами второго дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме в Барселоне.

Результаты второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне (количество кругов):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:19.580 (27).

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:20.844 (64).

3. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:31.891 (51).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:32.872 (56).

Ферстаппен и Леклер принимали участие в утренних заездах, во время которых пошёл дождь. Макс также ошибся и выехал в гравий, вызвав красный флаг. Хаджар во время вечерних тестов разбил свой болид в 14-м повороте.