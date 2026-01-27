Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» вместо физической презентации ливреи на сезон-2026 проведёт виртуальную — Махер

«Уильямс» вместо физической презентации ливреи на сезон-2026 проведёт виртуальную — Махер
Комментарии

Авторитетный журналист портала PlanetF1 Томас Махер сообщил, что команда Формулы-1 «Уильямс» вместо физической презентации ливреи для сезона-2026 проведёт виртуальную.

«Запланированный «Уильямсом» на 3 февраля физический показ новой ливреи на своей базе был заменён на виртуальное мероприятие, которое пройдёт в ту же дату», — написал Махер в социальной сети Х.

Формула-1. Оставшиеся презентации:

2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

С 26 по 30 января на трассе в Барселоне проходят предсезонные тесты команд, в которых участвуют 10 из 11 коллективов. Британский «Уильямс» из-за проблем с краш-тестами не приехал в Испанию.

Материалы по теме
Журналист представил итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android