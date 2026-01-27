В «Макларене» заявили, что примут участие в оставшихся трёх днях тестов Ф-1 в Барселоне

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» выпустила заявление на фоне слухов в СМИ из-за возможного пропуска третьего дня предсезонных тестов на трассе в Барселоне.

«В связи с началом тестовых тестов сезона-2026 и ограничением разрешённого времени заездов тремя днями из пятидневного периода, команда «Макларен» подошла к этой неделе обкатки в Барселоне, используя всю гибкость программы.

Мы планируем выезжать на трассу в последние три дня тестов, в то время как первые дни предоставили важную возможность для полной сборки и проверки машины», — говорится в заявлении команды.

Из 11 коллективов в Барселону не приехал «Уильямс».