Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес отреагировал на первый день тестов Ф-1 за рулём «Кадиллака»

Серхио Перес отреагировал на первый день тестов Ф-1 за рулём «Кадиллака»
Комментарии

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», прокомментировал итоги понедельничных тестов в Барселоне, когда проехал за рулём болида американского коллектива свой отрезок.

«Всегда сложно, когда происходят масштабные изменения регламента. Главная цель — наработать круги. Мы собирали круги, и это обнадёживало. У нас [вчера] было много проблем, и это хорошо. Это наш первый день, так что в этом отношении всё было позитивно.

Вы всегда хотите, чтобы все проблемы проявились именно сейчас, и, надеюсь, следующие пару дней пройдут для нас гораздо стабильнее и спокойнее», — приводит слова Переса издание Sky Sports.

Материалы по теме
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Live
Тесты Ф-1 стартовали в режиме строгой секретности. Запретили даже стоять рядом с трассой
Материалы по теме
Стали известны неофициальные итоги второго дня тестов в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android