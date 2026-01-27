Серхио Перес отреагировал на первый день тестов Ф-1 за рулём «Кадиллака»

36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», прокомментировал итоги понедельничных тестов в Барселоне, когда проехал за рулём болида американского коллектива свой отрезок.

«Всегда сложно, когда происходят масштабные изменения регламента. Главная цель — наработать круги. Мы собирали круги, и это обнадёживало. У нас [вчера] было много проблем, и это хорошо. Это наш первый день, так что в этом отношении всё было позитивно.

Вы всегда хотите, чтобы все проблемы проявились именно сейчас, и, надеюсь, следующие пару дней пройдут для нас гораздо стабильнее и спокойнее», — приводит слова Переса издание Sky Sports.