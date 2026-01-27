Скидки
Авто Новости

ФИА заявила, что команды со слабыми двигателями получат скидки в лимите бюджетов в 2026-м

Комментарии

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис объяснил, как станет оказываться помощь командам Формулы-1, у которых в 2026-м будут слабые силовые установки.

«Мы измеряем производительность силовых установок различными способами, очень надёжными, усредняя всё делением на три группы — в каждой по шесть гонок сезона. Программа называется ADUO, и на её основе те, кто отстаёт после первого замера более чем на 2% по мощности двигателя внутреннего сгорания, а затем на 4% и 6%, постепенно получают больше таких преимуществ.

Эти преимущества выражаются в бо́льшем количестве доступных часов на стенде, бо́льших возможностях для сертификации обновлений и постепенно повышающемся бюджетном потолке. Мы считаем, что в реалиях ограничения бюджетов это необходимо, потому что в противном случае, если ты начинаешь позади, тебе уготовано отчаяние.

У нас также есть план предоставления скидок в лимите бюджетов, скажем так, если у вас серьёзные проблемы с надёжностью, потому что эти силовые установки — очень дорогие инструменты. Можно представить: если вы начинаете «выплёвывать» двигатели направо и налево, то за полсезона вы исчерпаете свой бюджетный потолок, внезапно у вас не останется денег, и вы попадёте в глубокую яму, а затем у вас не останется иного выбора, кроме как покинуть серию.

Очевидно, мы никогда не хотим ситуации, когда эти производители силовых установок почувствуют себя вынужденными уйти из спорта, потому что у них нет никакой надежды когда-либо стать конкурентоспособными. Это полностью свело бы на нет весь смысл их входа в спорт», — приводит слова Томбасиса издание RacignNews365.

