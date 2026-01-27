Льюис Хэмилтон высказался о новом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о новом техническом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026.

«Изменение регламента колоссально. Это самое масштабное изменение правил, которое, я думаю, видела наша спортивная дисциплина, по крайней мере, за моё время. Но каждый раз, когда происходил переход к новому регламенту, это был огромный вызов. Все начинают с нуля, так что это действительно выравнивает стартовую решётку, и тогда всё сводится к инженерии. Кто сможет развиваться быстрее, кто придумывает лучшие идеи, а затем — сплочённая команда, работающая в едином ритме. Я думаю, с тем, как эволюционирует спорт и как технологии развились к этому моменту, гонщики всегда… если вспомнить 2009 год, был период, когда мы использовали энергию батареи на протяжении кругов. Сейчас это ещё более экстремально: нам приходится использовать мощность по-другому. Думаю, это будет самый технически сложный год для нас.

Роль гонщика, я считаю, будет критически важной не только для сборки быстрых кругов и достижения хороших результатов, но и для управления силовой установкой, управления мощностью на протяжении круга, а также для новой системы DRS, которая у нас есть с подвижными антикрыльями — передним и задним. И единственный путь — это сотрудничество, общение, и вот здесь, я думаю, гонщики играют по-настоящему ключевую роль, помогая команде понять, в каком именно направлении нужно двигаться с этими машинами.

Как гонщики мы адаптируемся. Это то, что мы делаем. В этом году, безусловно, для каждого гонщика адаптация станет огромным вызовом, особенно к силовой установке. Что касается аэродинамики, то я не вижу в ней кардинальных отличий в том смысле, что да, наше переднее антикрыло теперь опускается, у нас значительно меньше сопротивления на прямых, так что мы будем намного, намного быстрее. Будет интересно посмотреть, как это сработает при обгонах, но у нас уже много-много лет было DRS, так что, думаю, это его эволюция.

Однако силовая установка сильно, сильно отличается, и, хотя это всё тот же V6, подзаряжающий эту батарею, сбросы мощности, которые у вас происходят, и попытки понять, как использовать мощность на каждой прямой, восстанавливать её максимально и быть наиболее эффективным — это то время, когда всем нужно научиться быть самым эффективным гонщиком в своей жизни. И для этого нужно использовать все инструменты, которые есть в твоём арсенале как гонщика: экономить топливо, восстанавливать мощность, использовать мощность, использовать сцепление и совмещать всё это. Думаю, инженерам предстоит проделать огромную работу по общению и помощи гонщикам, чтобы те смогли извлечь всё и раскрыть полный потенциал», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.