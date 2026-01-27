В ФИА объяснили, почему помощь отстающим командам в Ф-1 в 2026-м нельзя сравнивать с ВоР

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис высказался по поводу системы помощи командам Формулы-1 в сезоне-2026.

«Я подчёркиваю, что при всём сказанном я бы очень, очень яростно возражал против слов «Баланс производительности» (ВоР) или чего-то подобного. В конечном счёте нужно помнить, что все автомобили, соревнующиеся на трассе, работают по одним и тем же техническим правилам. Нет искусственных способов дать больше производительности одному коллективу или другому. Все в одинаковых условиях. Просто у некоторых, если они начинают позади, есть возможности для навёрстывания.

Позвольте мне также сказать, что в Формуле-1, будь то разработка шасси или двигателя, существует огромный объём ноу-хау — накопленного опыта, накопленных знаний, инфраструктуры. Это всё, что делает чрезвычайно трудной работу для новичка, чтобы быстро стать конкурентоспособным. Ты действительно начинаешь позади, и одной из целей было позволить новичкам, как командам, так и производителям силовых установок, иметь шанс на успех», — приводит слова Томбасиса издание RacignNews365.