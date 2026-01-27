Скидки
«Гонщики могут больше повлиять на результат». Лоусон — о новом регламенте Формулы-1

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» высказался о болиде нового регламента.

«Да, машина прошлого года и новая… они очень, очень разные, и я определённо ещё не полностью разобрался. Это то, что нам предстоит познавать и далее в ближайшие дни и недели, когда поедем в Бахрейн. Но да, болиды очень, очень разные. Ощущается, что мы как гонщики можем сделать гораздо больше, чтобы повлиять на результат, и это хорошо. Однако пока всё только начинается, так что очень сложно понять, где мы находимся. Сейчас мы просто пытаемся научиться оптимизировать машину», — приводит слова Лоусона пресс-служба Формулы-1.

