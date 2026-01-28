Мекис намекнул, что авария Хаджара может досрочно закончить тесты «Ред Булл» в Барселоне

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался по поводу аварии Исака Хаджара во второй день предсезонных тестов в Барселоне.

«Приоритет прямо сейчас, пока мы говорим сегодня вечером — оценить повреждения машины. Нам надо понять, какие возможности у нас есть по выездам на трассу в ближайшие дни. У нас остался всего один день, так что мы должны убедиться, что разыграем эту карту осторожно, и этот анализ займёт ещё несколько часов.

Были очень сложные условия сегодня днём, так что очень жаль, что всё так закончилось, но это часть игры. Эти трудности последовали за очень, очень позитивным днём вчера с точки зрения количества кругов, которые Исак смог проехать на машине, а также его обучения, развития и общения с инженерами.

Мы успели сделать только одну серию в сухих условиях, прежде чем пошёл дождь. Мы посчитали, что в любом случае интересно поездить под дождём с этим регламентом, ведь, очевидно, всё новое. Список задач слишком длинный, чтобы выполнить его всего за несколько дней в Барселоне. Так что всегда придётся расставлять приоритеты, стараться быть гибкими и адаптировать программу по мере возникновения трудностей или когда находишь интересное направление, которое стоит развивать», — приводит слова Мекиса издание The Race.