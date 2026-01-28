Скидки
«Феррари» лидирует по пройденным кругам на предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне

«Феррари» лидирует по пройденным кругам на предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне
Комментарии

Испанское издание Formula Directa опубликовало статистику пройденных кругов командами и производителями двигателей после двух дней предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Фото: Из социальных сетей издания Formula Directa

Двигатель производства итальянской компании «Феррари» лидирует по пройденной дистанции с заметным преимуществом. Лидером среди команд Ф-1 выступает «Ред Булл», который проехал 185 кругов.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд. Всего разрешено принять участие в трёх из пяти дней. «Феррари» пропустила заезды в понедельник и выехала во вторник вместе с болидом «Ред Булл», которым управлял Макс Ферстаппен.

Комментарии
