Хорнер может купить «Рейсинг Буллз» в случае блокировки сделки с «Альпин» — F1Oversteer

Бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассматривает вариант покупки команды «Рейсинг Буллз», если концерн «Рено» заблокирует его участие в сделке с «Альпин», сообщает издание F1Oversteer.

Ранее исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе подтвердил, что Хорнер ведёт переговоры о покупке 24% акций команды, принадлежащих инвестиционной компании Otro Capital.

По информации источника, в случае отказа со стороны «Рено» Хорнер может рассмотреть покупку «Рейсинг Буллз» — младшей команды «Ред Булл», базирующейся в Фаэнце. Отмечается, что ранее материнская компания уже отклоняла предложения о продаже команды, однако не исключено, что ситуация может измениться, если будет принято решение сосредоточить ресурсы на основном коллективе.