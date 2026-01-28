Скидки
Льюис Хэмилтон: первый день тестов был напряжённым, но продуктивным

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне за рулём «Феррари».

«Первый день был напряжённым, но продуктивным, особенно из-за сложных погодных условий. Нам удалось получить хороший пробег на машине и собрать много полезной информации, что важно при таком глобальном изменении правил. Серьёзных проблем не возникло, это даёт нам прочную основу для продолжения обучения и созидания в течение следующих дней», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне проходят предсезонные тесты Формулы-1. Из 11 коллективов в Испанию прибыло 10 команд.

В «Феррари» назвали важный элемент сезона-2026 Формулы-1
