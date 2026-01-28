В сети появилось фото разбитого болида Хаджара после аварии на тестах в Барселоне

В социальных сетях появилась фотография разбитого болида «Ред Булл» новичка команды Исака Хаджара после аварии во второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Фото: x.com/FormulaDirecta

На снимке видны повреждения машины, которую после инцидента накрыли брезентом и эвакуировали с трассы. Инцидент может существенно повлиять на программу тестов команды, так как для восстановления болида потребуются запасные части.

21-летний франко-алжирский гонщик дебютировал в Формуле-1 в 2025 году в составе «Рейсинг Буллз». Прошлый сезон он завершил на 12-м месте в личном зачёте, набрав 51 очко. В 2024 году Хаджар стал вице-чемпионом Формулы-2.