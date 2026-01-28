Скидки
Даниэль Риккардо: потребовалось время, чтобы адаптироваться после завершения карьеры в Ф-1

Комментарии

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо признался, что ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к новому ритму жизни после завершения карьеры в Формуле-1.

«То, что ждёт меня дальше, — это наслаждение тем ритмом жизни, в котором я живу сейчас. Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться после завершения карьеры, но теперь я нахожу, скажем так, свой темп и своё счастье.

Жизнь сильно изменилась, но это к лучшему. У меня было много времени на себя, время отрастить бороду, делать то, на что у меня не хватало возможностей, когда я так много путешествовал и выступал», — приводит слова Риккардо издание Planet F1.

Риккардо отметил, что роль амбассадора «Форда» даёт ему возможность оставаться в автоспорте и автомобильном мире, но без того груза ответственности, который он нёс много лет.

