Ферстаппен раскрыл свой подход к управлению карьерами молодых пилотов

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал о своём подходе к управлению карьерами молодых гонщиков, которых он курирует через свою GT-команду Verstappen.com Racing и симуляторную организацию Team Redline.

«О, причин может быть много. В общем, работаешь ведь с гонщиками, у которых просто гораздо меньше опыта, верно? Вот, например, в этом году я впервые перевёл одного из своих симуляторных гонщиков в реальные гонки — для него это огромная обучающая программа.

Но при этом мы начинали проект с чётким пониманием: да, это учебный год, но мы всё равно сравниваем себя с сильнейшими. Мы не выходим на трассу, просто смирившись, что, скажем, 10-е место — уже отличный результат. Всегда анализируем прошедшие выходные, сверяясь с лучшими, потому что они наш ориентир. К этому мы и должны стремиться, понимаете? И работа эта касается всего: и развития гонщиков, и того, как функционирует команда.

Безусловно, мы иногда побеждаем в своём классе — это приятно. Такие победы хорошо подстёгивают гонщиков. Но после каждого уикенда ты возвращаешься и разбираешь, что ещё можно улучшить, даже если считаешь, что выходные прошли успешно. И это, пожалуй, главное, что я всегда пытаюсь до них донести — выходные могут быть хорошими, ты можешь быть собой доволен, но всегда нужно искать, над чем можно работать.

Ведь даже когда я побеждаю в Формуле-1 — да, это отличные выходные, но всегда находятся моменты, глядя на которые думаешь: «А если бы мы попробовали вот это или сделали иначе — было бы лучше? Где найти ещё эти доли секунды?» Учиться никогда не перестаёшь. В основе всего — постоянное стремление стать лучше, этот принцип я применяю и к гонщикам, и к команде в целом. Даже если думаешь: «Всё, машиной доволен, мы проделали отличную работу» — это так, но вопрос остаётся: а где найти ещё резерв?» — приводит слова Макса издание RacingNews365.