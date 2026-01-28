Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На машинах Формулы-1 впервые сработала автоматическая «аварийка» во время тестов

На машинах Формулы-1 впервые сработала автоматическая «аварийка» во время тестов
Комментарии

Во второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне на болиде новичка «Ред Булл» Исака Хаджара впервые сработала новая система автоматической аварийной сигнализации, введённая в сезоне-2026.

Система включает дополнительные боковые огни, которые мигают в случае аварийной ситуации (например, при вращении машины), аналогично «аварийке» на дорожных автомобилях. Эти же огни в другом режиме сигнализируют о состоянии системы рекуперации энергии (ERS). Для Формулы-1 это нововведение, требующее установки двух дополнительных световых сигналов по бокам машины.

«Дополнительные световые сигналы появились для большей безопасности в условиях плохой видимости на мокрой трассе. Если машину разворачивает, она оказывается боком к движению, эти огни помогут другому гонщику увидеть её, будем надеяться, избежать столкновения», — приводит слова директора ФИА по монококам Николаса Томбазиса издание RacingNews365.

Он также отметил, что новые меры безопасности дополняют другие усиления: основная дуга стала значительно прочнее, боковые структуры для защиты от ударов — жёстче, а передняя часть носа теперь спроектирована так, чтобы выдерживать боковые удары, не отламываясь.

«Эти меры — ещё один знак того, что безопасность всегда остаётся приоритетом для ФИА», — добавил Томбазис.

Материалы по теме
ФИА заявила, что команды со слабыми двигателями получат скидки в лимите бюджетов в 2026-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android